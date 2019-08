Pesquisador encontra 'bota' alienígena em fotos da superfície de Marte

Analisando imagens produzidas pela sonda Curiosity, da Nasa, um expert em objetos voadores não identificados (OVNIs) afirma ter observado alguns artefatos extraterrestres – entre eles, algo muito parecido com uma bota.

O achado foi de Scott Waring, que administra seu próprio website, ET Database. Nele, no dia 3 de agosto, ele publicou um recorte de uma imagem publicada pela própria Nasa (sigla para National Aeronautics and Space Administration, agência de governo dos Estados Unidos), e que teria sido capturada em SOL 2480 (1º de agosto, em nosso calendário).

"Quando estava olhando a uma imagem recente da sonda, notei algo que, de primeira, parece um pé e a parte inferior da perna de uma estátua, mas agora estou certo de que é realmente a perna de um robô antigo", descreveu Waring. O pesquisador também opinou que a Nasa "precisa falar sobre estas coisas" – sua "descoberta" foi a partir de um banco digital online de fotos tiradas pelo robô Curiosity.

Confira a imagem completa, com a "bota" centralizada, a seguir: