Adolescente quase é espancado por jogar um menino de 6 anos do 10° andar do Museu de Arte Moderna de Londres

Um garoto francês de seis anos de idade foi arremessado pela janela do Museu Tate de Arte Moderna em Londres por um adolescente neste domingo, 4. Depois de uma queda de mais de 30 metros, a criança que estava no 10° andar, foi para no teto do quinto.

Ninguém sabe o que motivou o ataque, no entanto, uma testemunha desferiu um soco no garoto de 17 anos depois de a mãe do menino gritar aterrorizada: “cadê o meu filho?”

Segundo o tabloide inglês The Sun, o responsável pelo ataque, que não teve a identidade revelada, teve que se esconder no banheiro porque as testemunhas estavam revoltadas e poderiam lincha-lo.

A polícia de Londres afirmou que assim que pôde prender o suspeito, o garoto gritava que era tudo culpa do "Serviço Social". Ele foi levado por tentativa de assassinato.

Uma família disse ao New York Times, que o rapaz era estranho e já havia despertado desconfiança nos demais visitantes. A administradora Nancy Barnfield, 47, disse para os filhos ficarem longe do homem minutos antes do ataque.

Com relação à vitima, ela foi levada de helicóptero para um hospital próximo, está em situação estável e não corre mais risco de vida.