Mulher cobre tatuagem de pênis após dificuldade para conseguir emprego

O sonho de Rosineia de Aguiar Gomes pode ser considerado incomum ou até mal visto por muita gente. Aos 53 anos, ela decidiu fazer uma tatuagem de pênis no antebraço. Feliz da vida, ela até posou ao lado do tatuador ao finalizar o desenho.

Bom dia quando a gente menos se espera, vem alguém e te surpreende.

Tattoo feita ontem.

Escolha da cliente vamos respeitar 😎

Mauricio Art

#pênis

#coragem

#tattoo Posted by Maurício Miranda on Tuesday, February 26, 2019

Mas o que talvez ela não esperava diante de tanta emoção era a repercussão negativa das pessoas — principalmente, do mercado de trabalho.

Com dificuldade de conseguir emprego, a moradora de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, se viu obrigada a cobrir a tatuagem meses depois de fazê-la. A solução foi desenhar flores sobre o desenho. Entretanto, Rosineia garante não ter arrependimentos e pretende tatuar o membro em outra parte do corpo. “Mas não vou esconder completamente, não. Quero um lugar que dê para esconder com uma blusinha, mas que também dê para mostrar quando eu quiser”, afirmou, em entrevista ao O Dia.