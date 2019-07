Mulher se apavora ao encontrar aranha gigante em casa e pede ajuda nas redes sociais

Laree Clarke teve uma surpresa chocante quando chegou a sua casa em Queensland, na Austrália e encontrou uma aranha gigante caminhando pela parede e teto.

Assustada, a mulher foi imediatamente para as redes sociais pedir ajuda porque não tinha um recipiente tão grande para capturar o aracnídeo.

Reprodução / Facebook

De acordo com o Metro Reino Unido, ela escreveu no Facebook: “Existe alguém que poderia remover isso da minha casa? Agora!??? Eu não tenho um recipiente tão grande! Quando cheguei perto, com a luz do celular, ela veio até mim, levantando as presas e as patas. Inferno!”, publicou no Facebook.

O problema foi resolvido e a aranha foi removida e solta com segurança na natureza. Aranha Huntsman Gigante é reconhecida pelo tamanho, podendo chegar até 30 cm e apesar da sua picada não apresentar riscos a seres humanos, pode causar muita dor.