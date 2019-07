Hashtag #MeuExAbusivo reúne relatos de quem viveu relacionamentos tóxicos

Nesta terça-feira (30), um tema delicado – mas importante – começou a ser um dos assuntos mais falados no Twitter. A hashtag #MeuExAbusivo, lançada pela youtuber Dora Figueiredo na noite de segunda (29), ocupou um dos primeiros lugares nos trending topics da rede social.

Bom estou recebendo todo dia milhares de relatos e sinto que estou perdendo a oportunidade de falarmos abertamente sobre relacionamentos abusivos, então eu vou lançar aqui a #MeuExAbusivo pra contar coisas que ele fazia comigo, e assim gerar discussão sobre afinal o que é um RA. — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) July 30, 2019

Por meio da tag, usuárias compartilharam histórias de antigos relacionamentos que, de alguma forma, lhe foram tóxicos. Às 10h, a quantidade de tuítes mencionando o tema chegava à casa dos 20 mil.

Veja a seguir alguns relatos. (Alerta de gatilho: alguns depoimentos podem ser chocantes ou perturbadores.)

#MeuExAbusivo minou totalmente minha autoestima. Me humilhava e sempre me fez sentir que eu era menor que todo mundo. Sem contar as inúmeras vezes que fez questão de explicitar que nunca terei amigos e nem serei amada. — Miá Fiama (@miafiama) July 30, 2019

#MeuExAbusivo terminou cmg e dps pediu pra voltar, eu não aceitei e falei que tava interessada em alguém pra ver se ele parava de encher o saco pic.twitter.com/PEjbJoe5Xg — 𝓰𝓪𝓽𝓲𝓷𝓱𝓪 𝓪𝓷𝓪𝓻𝓺𝓾𝓲𝓼𝓽𝓪 (@areyoucherry) July 30, 2019

meu ex me traía desde o início do relacionamento (foram quase 4 anos) quando eu jogava verde ele me chamava de louca/paranóica, comecei a revidar algumas coisas e depois do término ele reagiu assim: #MeuExAbusivo pic.twitter.com/N7QSv5UfhT — izi (@itsmrngstar) July 30, 2019

#MeuExAbusivo queria constantemente acessar e analisar minhas redes sociais, ler as conversas, pedia pra eu mandar print de mensagem de quem ele n gostava, vivia dizendo que eu traía ele pq não dava acesso livre ao meu celular, monitorava minhas curtidas e questionava o motivo — thalys (@thalysroffel) July 30, 2019

ele me fazia sentir culpada por ser do jeito que eu sou e até hoje eu tenho medo de realmente deixar as pessoas me conhecerem. chorava todo santo dia por meses por sentir que não era o suficiente pra ele e de algum jeito ele sempre me fazia sentir culpa por tudo #MeuExAbusivo — godard é pra vc sentar e assistir, estado de graça (@gatasatanica) July 30, 2019

#MeuExAbusivo nunca tive coragem de mostrar esses prints pra ngm, espero que isso me liberte desse peso que foi passar por um relacionamento abusivo. pic.twitter.com/fLd5OWMzwb — deusa negra 🔥 (@tobemlokaaa) July 30, 2019

#MeuExAbusivo

Disque 180 e quebre o ciclo da violência.

Lembre, ele não vai mudar e VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA. Peça ajuda na delegacia da mulher.

Procure o centro de apoio a mulher da sua cidade, vá lá conversar informalmente e saber dos seus direitos e o quais apoios terá. pic.twitter.com/jz0c9O7aic — Ðιкα♀️ ᒪIᗷᕮᖇTᕮᗰ O ᒪᑌᒪᗩ (@dikaposi) July 30, 2019

#MeuExAbusivo para toda as mulheres dessa tag que sofreram eu queria dizer algo: vcs são incríveis não deixem nenhum homen mexer com vcs ou com o piscologico vcs são demais pic.twitter.com/Hd1DBur8m3 — viทi ♡s ρє∂rσ ᵕ̈ (@petitluvie_mp4) July 30, 2019

Veja também:

Anatel corrige ‘falha’ em ligações que permitiram invasões de celulares por hackers

Sarampo em São Paulo: Em 45 dias, campanha só atingiu 23% do público-alvo