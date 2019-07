Estudante viraliza no Twitter com 'vaquinha' para cadeira de rodas motorizada

A estudante Julia Pereira, 23 anos, viu seu pedido de ajuda tomar grandes proporções na rede social Twitter na segunda-feira (30). Em uma thread (sequência de publicações sobre o mesmo tema), ela contou que é cadeirante e que precisava de uma nova cadeira de rodas motorizada.

Gente, não me deixem no vácuo hauahua Me chamo Julia, tenho 23 anos e sou cadeirante. Há alguns anos eu tenho a minha cadeira de rodas motorizada (eu batizei ela de Monalisa), só que ela está falecendo, e por eu não estar trabalhando, não tenho condições de comprar outra. + pic.twitter.com/tE3MjN9yB7 — Julia (@juujubx) July 29, 2019

O aparelho atual, que ela batizou de Monaliza, começou a apresentar sinais de cansaço, mas é essencial para a sua independência. “Como vocês sabem está muito difícil de arrumar emprego (para pessoas com deficiência então, nem se fala)”, relatou.

A história viralizou e atingiu mais de 23 mil compartilhamentos da rede social, além de 28 mil curtidas. Julia, que faz curso técnico em uma ETC, inicialmente pediu para que as pessoas depositassem em uma conta no banco. Depois, optou por criar uma campanha de financiamento coletivo pelo site Vakinha.

Foto da cansada "Monalisa", a atual cadeira de rodas motorizada de Julia / Reprodução

Dos R$ 10 mil necessários para a compra da cadeira de rodas motorizada, a estudante já arrecadou R$ 1,6 mil até o fechamento desta reportagem, às 11h do dia 30 de julho. A campanha se encerra no dia 27 de outubro.