VÍDEO: Turistas são atacados por elefante em safári na África do Sul

Uma expressão popular já dizia: "Minha casa é sua casa". Mas nem sempre esse é o caso – principalmente quando estamos falando sobre o reino animal.

Um vídeo que viralizou na web mostra um elefante atacando um veículo com pelo menos sete turistas no meio de um safári no Parque Nacional de Kruger, na África do Sul. O motorista teve de fugir em marcha à ré do animal, em uma velocidade relativamente alta.

Veja também:

Moro assina portaria que facilita deportação de ‘pessoas perigosas’

Sarampo em São Paulo: mais de 700 mil pessoas se vacinaram desde o início da campanha

Com cerca de 40 segundos, a filmagem mostra apenas um trecho em que o elefante já está perseguindo os turistas. O animal, que aparenta estar irritado, bate de frente com o carro, que não tem portas e nem janelas.

As imagens tragicômicas foram publicadas nas redes sociais do próprio parque, no dia 16 de julho, e chocaram os internautas. No Facebook, a publicação teve mais de 7,3 milhões de visualizações e 42 mil reações.

Veja a seguir o vídeo da perseguição: