Jovem compartilha queimaduras chocantes do sol mesmo após ter usado protetor solar

Uma jovem britânica compartilhou imagens assustadoras de queimaduras de sol mesmo depois de passar protetor solar.

De acordo com o Metro Reino Unido, Maisie Squires, de 16 anos, estava em férias em Cuba e sofreu as queimaduras após mergulhar cerca de uma hora com um snorkel, deixando as costas expostas aos raios solares.

“Pense o quanto as minhas costas estão inchadas e repugnantes. Minha queimadura de sol se transformou nesta manhã, pouco antes de um voo de nove horas de volta para a Inglaterra. Estou chocada! (…) Eu estava mergulhando por uma hora e minhas costas estavam expostas, mas eu não percebi que estavam queimando e eu usei protetor solar. Estou com bolhas porque o sol estava muito quente em Cuba na terça-feira e eu tenho pele muito clara”, explicou no Facebook.

As imagens da lesão são fortes:





Sua postagem foi compartilhada mais de 10.000 vezes e recebeu milhares de comentários preocupados a incentivando a procurar atendimento médico urgente. A jovem então compartilhou que já foi tratada por profissionais, mas ainda não consegue se sentar ou se deitar de costas.

O clima em Havana atingiu aproximadamente 33 graus na terça-feira, uma temperatura semelhante à onda de calor que assola algumas partes do Reino Unido.