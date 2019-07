Vídeo: família pescava tranquilamente até ser surpreendida por um grande Tubarão branco

Uma família pescava tranquilamente na região de Cape Cod, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, quando foi surpreendida pela demonstração de força de uma das espécies mais perigosas do oceano.

O grande tubarão branco caçava e tentou se aproveitar do peixe pego por Doug Nelson e família. Em entrevista ao canal local, o pescador disse que o animal deu um baita susto em todos.

A Associação de Conservação de Tubarões Brancos do Atlântico confirmou se tratar de um dos maiores predadores de águas abertas. O salto foi gravado pela família e é uma linda imagem de se ver.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) July 20, 2019