Cão se muda para local da morte de dono na Grécia

O ditado popular diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, e alguns moradores da Grécia podem provar isso. Um cão, que aparentava estar perdido à beira de uma estrada na cidade de Lepanto, mudou-se para o local onde seu dono foi atropelado em 2017.

De acordo com habitantes do município, o pet foi levado para novos lares depois que seu tutor se envolveu no acidente de carro. No entanto, apesar de amigável, ele continuou voltando todos os dias para o mesmo ponto na estrada, exatamente onde seu companheiro morreu.

Por conta disso, moradores próximos ao local improvisaram um lar para o bichinho, e agora o alimentam cotidianamente.