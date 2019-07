Gravam momento em que corda arrebenta durante salto de bungee jump

No último domingo (21), um homem de 39 anos terminou com uma fratura na espinha depois que uma corda se rompeu durante um salto de bungee jump, em um parque de Gdynia, na Polônia.

A vítima se jogou de uma plataforma a cerca de 50 metros de altura e mesmo caindo em um colchão de segurança, acabou tendo lesões graves.

De acordo com o Infobae, os médicos que o trataram confirmaram que ele teve vértebras fraturadas e ferimentos internos. No entanto, embora a coluna vertebral estivesse lesionada, sua medula espinhal não sofreu com o impacto e ele ainda pode executar certos movimentos.

A vítima de nacionalidade polonesa continua em recuperação e é provável que volte a andar novamente.