Homem descobre que problema respiratório durante o sono era na verdade o gato dormindo em seu rosto

O dono de um gato percebeu que seus problemas de respiração durante o sono não estavam relacionados com apneia ou qualquer outro problema mais sério, mas sim com o animal. Pelo menos foi a história usada para que algumas fotos se tornassem viral na Internet.

O usuário do Twitter @stluis_htx escreveu sobre um homem que estava tendo problemas para respirar enquanto dormia e decidiu instalar uma câmera para identificar o que poderia estar acontecendo.

As imagens que rapidamente se tornaram virais na rede social falam por si só. Confira:

Reprodução / Twitter @stluis_htx

Reprodução / Twitter @stluis_htx

Reprodução / Twitter @stluis_htx

Após o "relato" outros donos também mostraram seus bichinhos folgados:

How about a full grown doberman who thinks he's a lap dog? pic.twitter.com/C5OuvjW3LF — Ahmed ♍ (@periclytos_) July 23, 2019

My little guy does it too pic.twitter.com/6pl2NA11uj — Mancuso (@dan_mancuso) July 22, 2019

I wake up to this most of the time pic.twitter.com/l4qjWuteEh — Hazel Burris (@HazelBBurris) July 22, 2019

Seriously, this made my day hahaha. Here is #MissPepper demanding that I wakeup, with her claws pic.twitter.com/9Y37bq7YLf — Melinda Ashcroft (PhD) (@BioMinnie) July 23, 2019

This is my alarm clock pic.twitter.com/4e5zurcNTP — lil uzi squirt (@_Kylie_dawn_) July 22, 2019