Após destruir colchão, cão Chico viraliza na web e se 'redime' com dona

Para quem gosta, animais de estimação são sempre adoráveis. Mas, quando causam problemas, podem enlouquecer seus donos. Foi o que aconteceu com a gerente Patricia Barros e seu cão Chico, que viralizaram no início deste mês no Twitter. Em vídeo compartilhado pela dona, o vira-lata aparece em cima de uma cama destruída, com a espuma do colchão espalhada por todo o quarto.

Vamos arrumar um lar para o Chico?? pic.twitter.com/Y2oAdJxBQV — Paula (@ContemIroniaa) July 18, 2019

"Meu deus, eu quero chorar. Olha o que você fez no meu quarto, Chico. Olha a minha cama", afirma Patricia na gravação. Apesar da indignação da mulher, Chico não fica intimidado, e deita de barriga para cima, pedindo carinho.

A dona fez bem em não "devolver" o Chico, como disse que faria no vídeo, pois o caso gerou uma boa repercussão e até conseguiu um colchão novo para o quarto. O vídeo alcançou 3,8 milhões de visualizações até agora. No Instagram, o perfil do cachorro, e de seu "irmão e comparsa" Luke, já tem mais de 167 mil seguidores

Com isso, uma fabricante de colchões viu uma oportunidade para presenteá-los com duas camas – uma nova para a dona e outra personalizada exclusivamente para o pet –, dando um final feliz à história. Veja a seguir a "redenção" de Chico: