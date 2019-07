'Rime como uma garota': iniciativa promove vozes femininas do rap e da poesia em São Paulo e Curitiba

A Peita, marca por trás do popular mote "lute como uma garota", agora lança nova frase para dar voz à produção feminina no rap, hip hop e slam. A iniciativa é pensada e gerida por mulheres, visando dar espaço ao trabalho de outras mulheres.

Através de parcerias, o resultado dos motes é direcionado à apoiar outros projetos. O "Rime como uma garota" – mais novo dizer divulgado pela Peita – apoia o "Slam das Gurias CWB", evento organizado por mulheres para visibilizar o trabalho feminino na modalidade, e o "Rima Dela", reunião de entrevistas com artistas que, em 2017, lançou uma música própria.

O slam é uma competição de poesia falada que não só reinventa a forma de divulgar poemas, como também ocupa espaços públicos. No caso do Slam das Gurias CWB, o evento acontece todo primeiro domingo do mês no prédio da Reitoria da UFPR e nasceu no dia 8 de março de 2019 durantes as ações do Dia Internacional da Mulher. As organizadoras Jaqueline Mancebo e Gabriela Carneiro sentiam que muitas mulheres tinham vergonha de participar das batalhas abertas devido ao machismo presente na cena e resolveram criar um só para elas.

Já o projeto Rima Delas é um espaço onde as mulheres podem falar abertamente sobre suas vivências dentro da cultura, seus trabalhos e dificuldades que enfrentam diariamente. O canal tem entrevistas e videoclipes organizados com novos e velhos nomes da cena do rap, como Mel Duarte, Sara Donato, Bianca Hoffmann, Bia Doxum e Brisa Flow.

“Nossa ideia sempre foi misturar. Poder mostrar minas que já estavam no corre fazendo rap há muito tempo e mesmo assim não tinham tanta aceitação do público, justamente por o hip hop ser um movimento completamente formado por homens. E trazer novos nomes, apresentar novas minas, que estão começando, são muito boas rimando, cantando, fazendo freestyle, mas não tem espaço para mostrar seu trabalho”, explica Becca Vilaça.

Para apoiar o projeto, a Peita produz camisetas, vestidas por integrantes do Rima Dela para divulgação. A marca também prepara brindes para distribuição e sorteio em eventos do Slam das Gurias. Confira os produtos da marca no site: www.peita.me