Homem é acusado de colocar LSD em café de colegas de trabalho

Em um dia comum de trabalho, dois funcionários da empresa de aluguel de veículos Enterprise Rent-a-Car começaram a sentir uma tontura, sem saber o motivo. Quando chegaram ao hospital na cidade de Arnold, no Missouri (Estados Unidos), descobriram a causa inesperada: um colega havia colocado LSD no café da firma.

O homem de 19 anos, que não teve sua identidade revelada, achou que seria uma boa ideia utilizar o alucinógeno para acabar com a “energia negativa” do ambiente de trabalho. Com a investigação da polícia local, ele teve de enfrentar acusações de agressão e posse de substância sujeita a controle especial.

Posteriormente, o jovem confessou que, de fato, adicionou a droga ao café e às garrafas de água de seus colegas, segundo informações do jornal Metro UK. Foram feitos testes em laboratórios para confirmar a veracidade das informações, mas o órgão policial Jefferson County Municipal Enforcement Group, especializado em drogas, confirmou a consistência dos relatos.

Acredita-se que a condição de saúde dos funcionários que foram parar no hospital melhorou após o efeito do LSD passar.

O caso repercutiu na mídia local em março deste ano.