Ambulante procura mulher que pagou doces de R$ 2 com nota de R$ 100

A história de um vendedor vem dando o que falar na última semana. O ambulante Phellipe Guimarães, de 27 anos, está a procura de uma mulher que entregou, por engano, uma nota de R$ 100 para comprar dois saquinhos de doce que custavam R$ 2.

"Agora pouco, uma senhora comprou dois doces comigo e meu deu que parecia ser uma nota de R$ 2. Coloquei na bolsa, como sempre faço. Quando parei para contar meu dinheiro, fui ver que a nota não era de R$ 2 e sim uma nota de R$ 100 reias toda dobrada", escreveu o rapaz em publicação no Facebook.

Em seguida, ele descreve a compradora como uma senhora de cor branca, cabelos ruivos, com uma tatuagem de borboleta na mão e bolsa de onça. "Queria muito encontrá-la para devolver esse dinheiro, então conto com ajuda de vocês", pediu. Segundo ele, ela estava em um ônibus da linha 383 (Tiradentes x Realengo), no Rio de Janeiro.

Guimarães acabou usando o dinheiro em um momento de necessidade, mas já recuperou o valor para devolver à compradora / Reprodução/Facebook

Em entrevista ao jornal Extra, Guimarães contou que havia sido assaltado dois dias antes de receber a nota de R$ 100. Ele teria perdido o celular e R$ 420, que utilizaria para pagar a mensalidade da escola do filho. O jovem relata que, por necessidade, acabou usando o dinheiro, mas já conseguiu recuperar o valor para devolver, caso a compradora apareça.

"Meu pai me ensinou a ser honesto em todos os momentos e ocasiões da minha vida. Sempre tive valores do bem. Já recebi troco errado outras vezes e devolvi. É uma atitude que deveria ser considerada normal, de todos. Acho que falta empatia às pessoas", disse ao Extra.

A publicação de Guimarães já conta com mais de 5 mil compartilhamentos no Facebook. A dona do dinheiro, por enquanto, ainda não foi encontrada.