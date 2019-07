Homem é atacado por 'gangue de macacos' na Índia; câmeras de segurança registram momento desesperador

View this post on Instagram

Un hombre de la India fue víctima del ataque de una pandilla de monos 🐒🐒 que lo dejó golpeado y en el suelo cuando el sujeto se disponía a regresar a su casa el pasado 6 de julio. Como Nikunj Goyal fue identificada la víctima que según se puede ver en los videos de seguridad fue interceptado por los monos después de estacionar su moto🛵. . . ¿Qué habrían hecho ustedes? 👇 . . Video cortesía . . #ZonaDivertida #Monos #Ataque #LaIndia #11Jul #Venezuela #CaraotaDigital