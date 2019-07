Belga passa cinco dias sentado em vaso sanitário para quebrar recorde

Um homem de 48 anos na Bélgica pode ter feito a mais longa ida ao banheiro da história. Jimmy De Frenne instalou um vaso sanitário no meio de um bar local e nele sentou-se ente segunda-feira e a manhã desta sexta (12), com a intenção de ver seu nome no livro dos recordes, o Guinness World Records.

O bar Filip's Place ficou aberto o tempo todo em que De Frenne permaneceu na latrina, e clientes podiam ir e vir enquanto o belga lutava para continuar sentado. Seus amigos e família, inclusive, prestaram-lhe visitas durante a semana.

O aspirante a recordista poderia ter cinco minutos livres a cada hora, que poderia utilizar para beber água, comer, ou ir ao banheiro. Isto porque o vaso em que estava sentado não era conectado a nenhuma tubulação – De Frenne precisava buscar um banheiro de verdade para se aliviar.

Em entrevista à Reuters Television, ele admitiu que ficar sentado por tanto tempo foi mais difícil que pensou: "Fiquei muito cansado, minhas pernas doíam, mas eu acredito no meu sucesso e quis tornar esse recorde oficial".

Até o momento, não se sabe se o Guinness irá atribuir o título à De Frenne. O recorde por "sentar no vaso" não existia na listagem, porém De Frenne afirma que outra pessoa já tentou antes, permanecendo no vaso durante 100 horas.

Ele também comenta que a organização estava ciente da tentativa, e que testemunhas e representantes locais estavam presentes para validar o recorde.