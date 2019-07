Descobrem que homem desaparecido na verdade foi completamente comido pelos seus próprios cães

Os restos do corpo de um homem dado por desaparecido foi encontrado nas fezes dos seus cachorros, no Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com o Metro Reino Unido, Freddie Mack, de 57 anos, foi completamente devorado por seus cães. A polícia informou que ele era procurado pela família desde maio.

Após analisar os 18 cachorros de raças mistas encontrados na fazenda em que Mack vivia, os investigadores descobriram que os pedaços de cabelo, roupas e ossos nas fezes dos animais, todos com o DNA do dono.

