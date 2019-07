Chuva de dinheiro causa tumulto em rodovia e policiais fazem pedido: 'Devolvam, isso não pertence a vocês'

Na noite da última terça-feira (9), uma “chuva de dólares” congestionou uma rodovia em Atlanta, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu depois que a porta de um caminhão se abriu inesperadamente, espalhando US $ 175.000 pela estrada.

Enquanto as notas voavam, muitos motoristas pararam para pegar o dinheiro: "Eu vi um monte de papéis flutuando na estrada e todos pararam, quando cheguei mais perto, percebi que era em dinheiro", disse um motorista que testemunhou a situação.

De acordo com o Infobae, apesar do caos gerado, ninguém ficou ferido. Quando a polícia chegou, os motoristas já tinham recolhido quase todo o dinheiro.

O sargento Robert Parsons , da polícia de Dunwoody, disse em uma rádio local que as pessoas que pegaram o dinheiro da via expressa cometeram um crime. Ele também pediu que as pessoas devolvessem os dólares: "A lei é a lei. Você tem que devolver. Isso não pertence a você", alertou.

Um homem já devolveu US $ 2.100 e outro US $ 500. A polícia está analisando vídeos e imagens do momento para identificar quem participou do delito.

Confira uma das gravações: