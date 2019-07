Homem filma motor de avião se despedaçando em pleno voo

Um passageiro testemunhou e gravou um momento de tensão em um voo da Delta que saiu do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta.

Cerca de uma hora após a decolagem, a tripulação informou que havia um problema com um dos motores do avião após uma peça ter desprendido e um pouso de emergência foi efetuado.

Felizmente, a aeronave pousou com segurança e nenhum dos 148 passageiros a bordo sofreu ferimentos, segundo o Metro Reino Unido. Confira o registro de Logan Webb:

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc

— Logan Webb (@Micahlifa) July 9, 2019