Encontram criança imigrante abraçada ao corpo do pai; guatemaltecos pretendiam cruzar fronteira entre México e Estados Unidos

Em Ocuituco, no México, um menino de onze anos foi resgatado com vida junto ao cadáver do pai após ser degolado. Uma quadrilha que os ajudaria a imigrar ilegalmente aos Estados Unidos foi responsabilizada pelo crime.

De acordo com o Infobae, Cristian Iban González Ortiz e seu pai Rudy Aroldo González vinham da Guatemala e foram encontrados no último sábado (6), depois de mais de 20 dias de sequestro.

Os criminosos decidiram executar as vítimas mesmo após um resgate ser pago por familiares dos Estados Unidos, mas o menino acabou sobrevivendo.

O jornal local Excelsior México, informou que o quadro de saúde da criança é estável e ela espera a chegada de familiares.