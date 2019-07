Homem morre após levar mais de 100 mordidas de cachorro

Um homem morreu após ser atacado brutalmente por cachorros na Flórida, nos Estados Unidos, enquanto pegava um atalho para voltar para casa.

O corpo de Melvin Olds, de 45 anos, foi encontrado em uma área de mata na quinta-feira (4), quando é celebrado o dia da Independência dos EUA, com mais de 100 mordidas. A autópsia revelou que a causa preliminar da morte foram os ferimentos sofridos durante o ataque.

Autopsy determines man was likely killed by dog attack https://t.co/kXvPDBlgnV pic.twitter.com/e92Z9xachf — Highlands Co Sheriff (@HighCoSheriff) July 5, 2019

Ataques de cachorros são raros

O tenente Clay Kinslow, do escritório do xerife do Condado de Highlands, afirmou que casos como esse são raros.

A polícia montou armadilhas próximo ao local onde o corpo foi encontrado para tentar capturar os cães envolvidos no ataque. Até agora, seis foram detidos e o tamanho de suas mordidas coincide com as feridas.

Entretanto, o escritório ainda aguarda exames de DNA para confirmar que esses foram os animais responsáveis pela morte de Olds.

A noiva de Olds contou à WFLA, afiliada da rede de televisão CNN, que chegou a ver um bando de cachorros em sua vizinhança, mas que eles nunca insinuaram que iriam morder.