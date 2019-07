Mulher que lambeu sorvete e devolveu à prateleira em supermercado dos EUA poderá ser presa

Uma mulher norte-americana poderá encarar até 20 anos de regime fechado por um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, a jovem aparece lambendo um pote de meio litro de sorvete da marca Blue Bell, antes de devolvê-lo à geladeira do mercado.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019

O caso ocorreu em um supermercado Walmart na cidade de Lufkin, Texas. Segundo o departamento de polícia local, a mulher já foi identificada e a investigação terá continuidade. Quando a identifidade da suspeita for confirmada, um mandado de prisão será emitido.

Ela poderá ser acusada pelo crime de segundo grau de adulteração de produto para consumo, e receber pena de dois a vinte anos de prisão, além de multa de até 10 mil dólares, de acordo com o código penal do estado do Texas.

A punição para a suspeita poderá ser ainda maior: oficiais que conduzem a investigação estão em contato com a Food and Drug Administration (FDA), agência do governo estadunidense que supervisiona a segurança alimentar.

A empresa responsável pelo produto, a marca texana Blue Bell, repudiou a ação no vídeo e afirma ter também localizado o item específico que recebeu a "lambida". Como precaução, os sorvetes da Blue Bell poderão ser removidos das prateleiras do Walmart de Lufkin até o término das investigações.