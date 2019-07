Caça-palavras coloca 'cachaça', 'beijo grego' e 'Lula Livre' nos assuntos mais comentados do Twitter

Quem acessar o Twitter na tarde desta quinta-feira (4) pode ficar um pouco confuso com os assuntos do momento na rede. Termos aparentemente aleatórios ficaram em alta: "cachaça", "murro", "beijo grego", "Greve Geral" e "Lula Livre" são alguns dos principais.

No entanto, o motivo para a repetição anormal destes termos é o mesmo para todos: uma simples brincadeirinha de caça-palavras.

As três primeiras palavras que encontrar definem o que você precisa agora pic.twitter.com/93KVLhBEvT — bijuteria de nióbio (@comunistasuave) July 4, 2019

Uma usuária publicou a imagem com a legenda "as três primeiras palavras que encontrar definem o que você precisa agora". A brincadeira então explodiu pela rede social, com a mesma imagem sendo replicada diversas vezes, junto das palavras encontradas pelos tuiteiros.

E, no caça-palavras, estes e outros termos inusitados são encontrados – alguns de cunho político, outros de teor sexual. "Comunismo", "absinto" e até "Rivotril" aparecem entre o emaranhado de letras, embora menos citado pelos usuários.

A presença de algumas frases ligadas à conjuntura política atual do país, como "greve geral" e "Lula Livre", aumentou a confusão, com debates reais sendo gerados em torno dos termos após subirem aos trending topics.

E você? Quais encontrou primeiro?