Câmera flagra momento em que criança cai em vão entre trem e plataforma

Uma criança caiu no vão entre trem e plataforma e virou exemplo de como se deve ter cuidado com os pequenos por aí. O caso aconteceu na Austrália e foi filmado por câmeras de segurança de uma estação de trem.

As imagens mostram uma mulher tentando empurrar um carrinho de bebê para dentro do vagão, quando a criança que estava ao seu lado cai no espaço que separa o trem da plataforma.

Desesperada, a mulher tenta pedir socorro aos seguranças, mas a criança consegue ser resgatada por outros passageiros. Ela não se feriu.

Veja o vídeo: