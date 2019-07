VÍDEO: PMs tomam susto com lobo selvagem correndo solto por cidade do interior

Um "habitante" inusitado surpreendeu policiais militares que patrulhavam as ruas de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (1). Os PMs se depararam com um lobo selvagem, supostamente um lobo-guará, correndo solto no centro da cidade.

Os policiais filmaram o momento, captando o caminho do animal pelas ruas pacatas, e também seu próprio espanto. O vídeo, de quase dois minutos, foi compartilhado nas redes sociais da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para seguir o caminho do lobo, garantindo que ninguém mais se assustasse com sua presença. De acordo com a PM, o bicho foi acompanhado pelas ruas Hans Clotz, as avenidas Brasil e Roosevelt, até deixar a área urbana.

Moradores temem que o lobo chegue à zona rural do município, onde poderia atacar outros animais.

Confira o vídeo abaixo: