Professor de cursinho comunitário dá aula com cadela 'carente' no colo

Uma cadelinha alegrou a aula de geografia no Cursinho Comunitário Caiçara, na cidade de São Vicente, litoral de SP. Ela foi trazida para a sala pelo professor e coordenador Jorge Fernando Jacob para descontrair, porém começou a ficar carente quando seu dono começou a dar aula e parou de lhe dar atenção.

Para cessar o choro da cadelinha, o professor a colocou em seu colo, e continuou a dar aula. A cena inusitada teve registro por uma das alunas do pré-vestibular, Amanda Pessoa, que publicou as imagens fofíssimas em sua conta no Twitter. A partir daí, Jorge e sua cadelinha ficaram famosos na rede.

meu professor de geografia do cursinho que levou a cachorra pra aula e ela começou a chorar pq ele nao tava dando atenção pra ela e ele deu a aula toda com ela no colo pic.twitter.com/oiRrHkpS7P — quill (@xmoffs) June 27, 2019

Após a repercussão, o professor contou mais sobre o momento em entrevista ao G1. "É uma coisa natural para a gente. Como estávamos na última semana de aulas do cursinho, decidi levar a minha cachorrinha, até para criar uma dinâmica diferente com os alunos".

"Eu sempre quis ter um cachorro, mas era difícil por conta da correria da faculdade. Agora que tive oportunidade, adotei a Inca, que tem quatro meses e vai comigo para todos os lugares", explica Jorge. "Como ela tinha que passear e eu precisava dar aula, levei ela comigo para o cursinho. Os alunos adoraram e acabou sendo uma aula muito boa".

O Cursinho Comunitário Caiçara é ligado ao campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em São Vicente, e atende gratuitamente alunos de baixa renda. As inscrições abrem no começo do ano, em fevereiro, segundo o professor.