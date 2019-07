O 'banho de sangue' que obrigou a suspensão de uma luta de MMA

Uma das principais lutas do campeonato Cage Warriors 106 de artes marciais mixtas (MMA) acabou “sem ganhador por superfície insegura”, após um octógono ficar repleto de sangue no último sabádo, em Londres.

O confronto entre o escocês Ross Houston e o dinamarquês Nicholas Dalby foi suspenso no segundo round e chamado de um verdadeiro “banho de sangue” na Internet.

After the chaos, @HitmanHouston90 and @dalbymma call for the rematch to take place at #UFCCopenhagen 👀 #CW106 pic.twitter.com/aSSUh56nnY

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) June 29, 2019