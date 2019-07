Homem faz festa de aniversário para buraco na rua para cobrar autoridades

Um habitante da cidade do Kansas, no Missouri (EUA), arrumou um jeito criativo de chamar a atenção das autoridades para a degradação das ruas. Cansado de lidar com um buraco na rua que não recebia atenção há meses, ele teve uma ideia divertidíssima.

Frank Sereno comprou um bolo, uma vela, e fez uma pequena festa de aniversário (ou "mesversário") para o buraco. Ele também compartilhou uma imagem do bolo, posicionado em cima do rombo no asfalto, em seu Facebook, pedindo a seus vizinhos que ajudem-no a cobrar seus governantes.

E deu certo: a repercussão da festinha fez com que uma porta-voz do Departamento de Serviço Público da prefeitura fosse à imprensa dar explicações sobre o buraco.

Maggie Green afirmou que o volume de chuvas que a cidade recebeu durante a primavera – simultânea ao outono brasileiro – interferiu com os reparos nas ruas do Kansas. Ela também conta que as equipes de reparo esperam que o buraco relatado por Frank seja consertado entre sexta (5) e sábado (7) desta semana.