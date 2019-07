A verdadeira e triste história de Alexander é revelada por médico que o tratou

A verdade por trás da história de Alexander, o homem que “havia sobrevivido na toca de um urso um mês” e protagonizou um vídeo chocante, pode finalmente ter sido revelada e também é impactante.

De acordo com o Mail Online, um médico decidiu se pronunciar sobre o caso e revelar que seu paciente, Alexander P, de 41 anos, nunca foi atacado por um animal selvagem, mas sim sofre de psoríase crônica e outras complicações que se agravaram, levando a uma crise extrema.

Uma foto de Alexander foi revelada, mostrando o homem antes dos seus graves problemas de pele.

Reprodução / The Siberian Times via Metro Uk

Segundo o Dr. Rustam Isaev, o paciente foi internado este mês com psoríase e feridas graves no Centro Médico Aktobe, no Cazaquistão. A psoríase chegou neste estágio por ser “negligenciada”.

“Alexander P. é residente da cidade de Aktobe no Cazaquistão. Ele foi tratado em nosso hospital e no final desta semana teve alta, em condição satisfatória, aos cuidados da sua mãe. Ele sofre de psoríase. Ele estava deitado em casa, sofrendo de apatia, não queria viver e estava em estado depressivo”, contou.

Isaev também informou que a mãe do homem estava "profundamente chateada" com as notícias falsas e as filmagens foram feitas ilegalmente por médicos. Ele prometeu encontrar e “demitir” os responsáveis pelas gravações.