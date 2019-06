Voz de menina de 10 anos impressiona plateia e jurados no 'America's Got Talent'

Com apenas 10 anos de idade, Emanne Beasha conquistou uma grande plateia e os jurados do reality America's Got Talent com seu talento impressionante.

A menina de Northport, Flórida, que foi ao programa acompanhada por sua mãe e levou unicórnio de pelúcia como amuleto da sorte, foi aprovada com unanimidade por Simon Cowell , Howie Mandel e as atrizes Gabrielle Union e Julianne Hough.

Agora, a jovem deve competir pelo prêmio final da temporada 14 do programa que busca talentos pelos Estados Unidos.

Confira sua performance incrível de “Nessun Dorma”, uma das árias mais famosas do repertório lírico: