Autoestima é tudo! 'Lamento por sua perda', diz funcionário ao pedir demissão

O jovem Sam Baines, de 22 anos, optou por uma forma bastante inusitada de se desligar da empresa na qual trabalhava há cerca de um ano, na cidade de Sheffied, Inglaterra.

Baines resolveu largar o emprego para retornar à faculdade, mas em vez do pedido formal de demissão, aquela cartinha escrita à mão ou no computador, resolveu mandar um cartão ao seu chefe. Nele, lia-se: "lamento por sua perda" e avisando que não retornaria ao trabalho no dia seguinte.

Os amigos de Baines compartilharam a foto do cartão nas redes sociais e a publicação tornou-se um viral com mais de 300 mil curtidas e 55 mil retuítes em apenas um dia.

Mas, ao contrário do que sugere, o cartão não passou de uma brincadeira. "Somos uma equipe muito próxima e temos um gerente fantástico, então estamos sempre brincando e nos divertindo. Eu sabia que tinha que fazer algo um pouco mais criativo ao pedir demissão", disse.

Veja o cartão:

one of our team members handed in their notice like this 😂😂😂 pic.twitter.com/tqc9Hn6ODE

— h. (@bitchitshan) June 27, 2019