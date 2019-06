Passageira acorda e descobre que avião estava vazio, escuro e estacionado

Seria mais um voo comum entre Quebec e Toronto pela Air Canada. Como a viagem demora pouco mais de 1h, a passageira Tiffani Adams pegou no sono. O avião tinha poucos passageiros e sua fileira estava praticamente vazia.

Quando acordou, pensou que estava em algum tipo de filme de terror. O avião estava parado e completamente escuro. Não havia mais passageiros, nem aeromoças ou piloto.

"Estava tentando me concentrar na minha respiração e controlar meu ataque de pânico, enquanto tentava carregar meu telefone em cada entrada USB que encontrava", disse em uma postagem no Facebook.

Com muito custo, ligou para um amigo, mas a bateria do telefone acabou antes de ela conseguir contar onde estava. Tentou recarregar o telefone, mas as baterias do avião estavam completamente desligadas.

Tateando no escuro, ela chegou na cabine do piloto e conseguiu abrir uma das portas da aeronave, quando um motorista de um carro de bagagens a viu sentada na porta, a 15 metros do chão.

A empresa aérea pediu desculpas a Tiffani e disse que vai investigar o caso.

Com informações do Newsweek.com