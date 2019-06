Mulher descobre que viveu 20 anos com pinça cirúrgica no estômago

A russa Ezeta Gobeeva, 62 anos, foi ao hospital para suas consultas regulares provocadas por uma insistente dor aguda na região do abdômen, tratada há muitos anos como problemas no fígado e controlada com analgésicos, quando um novo exame detectou um instrumento cirúrgico metálico dentro de sua barriga.

O problema é que a única intervenção cirúrgica a que havia se submetido foi uma cesárea realizada em 1996, em um hospital russo na cidade de Vladikavkaz. Ou seja, Ezeta ficou com uma pinça cirúrgica de 15 cm no estômago por cerca de 20 anos.

"Essas dores eram terríveis. Ainda estou tomando remédio", disse.

Agora, ela terá que se submeter a uma outra operação para retirada do instrumento.

Com informações do Metro.Uk