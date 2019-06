Vídeo impressionante mostra como mãe salva filha de 2 anos de queda do 3° andar

View this post on Instagram

¡Lo salvó de milagro! En un edificio de Medellín, una madre logró evitar que su hijo cayera medio piso abajo después de asomarse con curiosidad por las escaleras donde debería haber un vidrio de soporte. A pesar del ligero descuido de la mujer, evitó que el menor tuviera un trágico accidente 😯 #Repost @papavloggero Qué opinan ustedes. Mujer casi provoca accidente fatal, por no prestar atención a su hijo y si al celular. #Medellín #Rescate #Paternidad #Hijos #Padres #Maternidad #Seguridad #Celular #Accidente Video tomado de @qhubomedallo