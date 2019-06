Ministro transmite coletiva de imprensa ao vivo pelo Facebook com filtro de gato e vira meme

O Ministro da Informação de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, Yousuf Shaukat Zai, transmitiu através do Facebook Live uma coletiva de imprensa que acabou virando meme nas redes sociais.

Na ocasião, sua equipe se esqueceu de remover o filtro de gato de gravação e acabou exibindo ao vivo os participantes com bigodes e orelhas, transformando-os em piada na Internet.

De acordo com o Publimetro Chile, após os comentários na conta oficial do ministro, o vídeo foi eliminando e uma nota apontando “erro humano” justificou a falha.

Confira algumas imagens que foram reproduzidas no Twiiter:

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019