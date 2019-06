Vídeo impressionante de águia fazendo 'nado borboleta' se torna viral nas redes sociais

Conhecida pelo seu voo elegante e habilidade para caça, as águias também possuem uma talento que poucos imaginamos: a natação. Para provar a façanha desta ave, o canal de TV New Hampshire WMUR divulgou um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Em Wolfeboro, nos Estados Unidos, eles capturaram as imagens de uma águia nadando ao estilo borboleta no lago Winnipesaukee.

O pesquisador da Eagle, Jim Watson, do Departamento de Peixes e Vida Selvagem de Washington, disse que "nadar não é uma atividade incomum" para as águias-carecas são, que costumam pescar em rios e lagos.

Confira:

🦅 Whoa! A bald eagle was spotted swimming to shore in Wolfeboro. Amazing! https://t.co/udTkenOeNS

📹: Tyler Blake / u local (upload here: https://t.co/bqKBGSxerF) pic.twitter.com/7jP9YnlRjP

— WMUR TV (@WMUR9) June 10, 2019