Esqueceram de Mim: Menino de 11 anos ataca assaltante que invadiu sua casa enquanto ele estava sozinho

Uma história de assalto divulgada esta semana fez um garoto de 11 anos ser comparado ao personagem Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin no filme “Esqueceram de Mim”.

Assim como no longa, Braydon Smith também teve que se proteger de assaltantes enquanto estava sozinho em sua casa em Mebane, na Carolina do Norte.

De acordo com o Metro Reino Unido, na manhã da última sexta-feira um jovem de 19 anos invadiu a casa da criança que estava sozinha e o fez entrar dentro de um armário para poder efetuar o assalto.

No entanto, Braydon conseguiu identificar que a arma do assaltante estava descarregada e decidiu revidar.

“Ele foi até a sala de estar para pegar meu telefone para ter certeza de que eu não ligaria para a polícia nem nada. Peguei meu facão da parede e fui bater nele. Eu bati nele na parte de trás da cabeça”, revelou o valente menino em entrevista a ABC 11.

O jovem havia comprado o facão para cortar arvores e enquanto batia no invasor o aconselhou a “conseguir um emprego”.

“Passou muito rápido. Eu sabia que não tinha tempo para pensar sobre o que ia fazer. Eu acabei por pegar uma arma na casa e agi com ela. Eu disse: 'Você não deveria ter feito o que fez. É melhor você conseguir um emprego do que invadir as casas de outras pessoas'”.

Christopher Smith, pai de Braydon, revelou que ensinou o filho a revidar depois que a casa da família foi saqueada em uma ocasião anterior. “Sempre tenha seus filhos preparados para tudo”, comentou em entrevista.

O suspeito foi acusado de arrombamento e invasão, sequestro, interferência em comunicações de emergência e assalto a menor de 12 anos. Ele foi para o hospital após o ataque com ferimentos leves. A polícia ainda está procurando por outras duas pessoas envolvidas no crime.