Brasileiro de 31 anos é eleito prefeito em cidade italiana

Um brasileiro de 31 anos e natural de Teógilo Otoni (MG) é o mais novo prefeito da pequena cidade italiana de Albaretto della Torre. Já com dez anos de carreira política, Luca Borgna foi adotado com dois meses de idade por uma família italiana, indo morar na região.

O mineiro é formado técnico agrícola, e também é enólogo – especialista em vinhos. Além de ser o primeiro brasileiro a ser eleito prefeito na região de Langhe, ele também é um dos quatro mineiros que habitam a cidade – que totaliza 254 habitantes.

"Ser brasileiro em uma pequena comunidade italiana é algo muito bonito hoje em dia. Há muito respeito, integração e colaboração", disse Borgna, em entrevista à agência Ansa.

Reprodução/Facebook

Candidato de uma lista cívica de posição política neutra, Borgna concorreu nas eleições municipais de 26 de maio e recebeu 142 votos dos 157 totais – nove eleitores votaram em branco e seis, nulo.

Luca dá continuidade a propostas do mandato de seu antecessor, Ivan Borgna. O sobrenome idêntico é mera coincidência, sendo um dos mais comuns na Itália, e ambos não possuem parentesco.

Nos seus planos para os próximos cinco anos, estão obras de infraestrutura para "tentar melhorar os serviços locais, como acesso à internet, já que vivemos em uma cidadezinha quase de montanha".

"Sinto-me honrado, e tentarei corresponder à confiança dos meus concidadãos", disse, em discurso de posse. Ele abordou o crescimento da diversidade na pequena Albaretto della Torre, apesar de seus poucos habitantes. Prometeu, também, impulsionar o turismo e o lazer na cidade.

Luca Borgna já atuou como conselheiro e assessor público. É formado em Enologia e trabalha como técnico agrário. No dia 11 de junho, às 20h30 locais, ele convocou seu primeiro Conselho Municipal para nomear sua Junta de governo.

O novo prefeito já visitou o Brasil, sendo a última vez em 2014, quando esteve no Rio de Janeiro, antes da Copa do Mundo. "Acompanho a política no Brasil, mas não tenho um quadro tão completo da situação para poder comentar com precisão e de maneira pontual. Eu desejo ao Brasil um período de máximo desenvolvimento, um crescimento energético e o nascimento de mais grandes pensadores, para que a cultura se desenvolva e se crie bem-estar social a todos", comentou.