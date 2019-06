Por que você deve agradecer ao Governador de São Paulo pelo dia dos namorados?

Esta é uma das datas mais esperadas pelos casais brasileiros. Muitos vão jantar num lugar chique e romântico, outros promovem uma noite mais apimentada e alguns vão ao cinema.

Não há uma fórmula para passar a data, mas uma das coisas que não pode faltar são os presentes. A data nada mais é que comercial, apesar de as pessoas se apropriarem dela para celebrar o amor, isso tudo é fruto de uma mente.

O pai da ideia no Brasil é o publicitário João Dória. Neste momento você deve pensar: mas o governador de São Paulo se chama João Dória Júnior, será que é isso mesmo que estou pensando? Sim! O pai do governador do estado é o responsável por todo o consumo.

Segundo a página biográfica de João Dória, o pai, na Wikipedia, a campanha que deu início ao dia dos namorados no Brasil era para uma conceituada loja, chamada Exposição Clíper, na década de 1940. O Slogan “não é só com beijinhos que se prova o amor” rendeu ao empresário o prêmio de agência do ano.

De acordo com o próprio Dória, a ideia de fazer o dia dos namorados em junho se deu porque não havia nenhuma data comercial no mês. Com isso, o dia 12 de junho foi escolhido por ser a véspera do dia de Santo Antônio, considerado santo casamenteiro.