Mulheres sofrem ataque violento em praia de Fortaleza motivado por lesbofobia e racismo

Esse domingo, 9, que era para ser um dia de felicidade, em meio à comemoração pela vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol, acabou em violência, lesbofobia e racismo, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Em um dos principais pontos turísticos da Capital cearense, cinco mulheres foram vítimas de uma tentativa de linchamento com gritos de "sapatão" e frases como "vocês não deviam estar aqui". O caso foi registrado por volta das 17 horas. Uma publicitária, uma advogada, uma jornalista, uma graduada em marketing e uma universitária do curso de Moda foram cercadas por um grupo de 15 a 20 pessoas após denunciar a agressão cometida por um vendedor ambulante. Elas têm entre 26 e 28 anos de idade. Elas afirmam que os responsáveis pela tentativa de linchamento ficaram revoltados com a denúncia, que fez com que a Polícia fosse atraída para o local. Uma sexta pessoa que também estava com as vítimas conseguiu fugir. A advogada de 26 anos sequer consegue repetir todas as ofensas que recebeu. Ela afirma que foi agredida e roubada. "Na primeira porrada que ele me deu eu caí no chão. Meu óculos caíram e meu relógio sumiu. Quando levantei o outro cara que estava na barraca amarrou meu braço para trás e senti uma porrada no mesmo lugar. Continuaram me batendo e ele travou meus braços. Minha namorada ficou na minha frente e mandando ele ir embora", relatou. (Foto: Mauri Melo/ OPOVO)