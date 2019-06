Guarda florestal grava impactante momento em que elefantes fazem 'cortejo fúnebre' para filhote

Um guarda florestal compartilhou imagens tristes de uma tropa de elefantes que aparentemente participava de uma espécie de cortejo fúnebre.

Segundo o Metro Reino Unido, Parveen Kaswan, que trabalha para o Serviço de Relações Exteriores da Índia, filmou o momento em que um filhote morto era carregado por um elefante adulto. Eles foram então seguidos por pelo menos oito outros animais enquanto atravessavam a estrada.

De acordo com estudos do Smithsonian Institution, um dos maiores complexos de museus e pesquisas do mundo, os elefantes são conhecidos por terem um grande interesse pelos ossos dos seus mortos e lamentar pelos parentes que se vão.