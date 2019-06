Dobby? Estranha criatura é gravada por câmera de segurança e fãs de Harry Potter a comparam com elfo doméstico

"Então eu acordei no domingo de manhã e vi isso na minha câmera e estou tentando descobrir… que diabos é isso?", esta foi uma parte do post escrito por Vivian Gomez no seu perfil do Facebook e que está deixando muitos usuários curiosos.

"Primeiro eu vi a sombra andando pela porta da minha casa, então eu vi essa coisa … Alguém mais viu isso em suas câmeras? As outras duas câmeras não a pegaram por algum motivo", escreveu a mulher que vive em Colorado, nos Estados Unidos.

O vídeo que tem quase 6 milhões de reproduções mostra uma estranha criatura andando ao lado do veículo da mulher, desencadeando milhares de teorias. Os fãs de Harry Potter, por exemplo, rapidamente apontaram a semelhanca com o elfo doméstico Dobby.

Confira: