Ao tentar despejar as cinzas da falecida esposa, idoso cai em lago e morre por infarto

Na cidade estadunidense de LaPorte, no estado da Indiana, um senhor de 88 anos saiu de sua casa nesta quinta-feira (6) e foi até o lago Stone Lake para cumprir o desejo final de sua falecida esposa: despejar suas cinzas pela água.

Ralph Miyata, que ficou viúvo no final de abril, parou em um deck flutuante para alcançar o lago – no entanto, a partir de então, as coisas não correram como previsto.

Por volta das 11 da manhã, o idoso caiu no lago, em um ponto com pouco mais de 2 metros de profundidade. O médico aposentado James Sprecher ouviu o baque de Miyata na água, e resgatou-o, aplicando primeiros socorros. No entanto, era tarde demais.

"Não foi um afogamento", afirmou Sprecher. "Ele estava morto quando caiu na água".

Segundo ele, o viúvo já não apresentava sinais de vida quando foi retirado da água. O médico conhecia Miyata e sua esposa há 11 anos, e conta que naquele lago, o casal costumava nadar e velejar durante o verão.

O legista da cidade de LaPorte, Bob Cutler, revelou a causa oficial da morte como infarto agudo do miocárdio.

"Ele cumpriu sua missão, que era levar as cinzas de sua parceira para o lago", concluiu.