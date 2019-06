Polícia de São Francisco homenageia comunidade LGBTQ+ com uniforme e viaturas 'coloridas'

A cada ano, mais entidades, empresas e marcas aderem ao mês do Orgulho LGBTQ+, comemorado em junho. Na Califórnia, Estados Unidos, a SFPD (departamento de polícia de São Francisco) trocou de uniforme, aderindo a uma versão azul com emblema bordado nas cores do arcoíris – associada à comunidade.

Veja também:

Internado após AVC, Agnaldo Timóteo será transferido para São Paulo

Google Arts & Culture lança mostra virtual com mais de 5 mil obras de Candido Portinari

Algumas viaturas da frota da cidade foram adesivadas, com os dizeres SFPD Pride (“Orgulho SFDP”, em tradução livre), como apoio aos LGBTQ+. A arte foi custeada por uma associação de policiais gays, e será usada para engajar a comunidade em eventos.

Reprodução

Além da mudança visual, a polícia de São Francisco arrecada durante todo o mês fundos para a Larkin Street Youth Services, uma ONG que auxilia jovens moradores de rua de São Francisco – muitos deles parte da comunidade LGBTQ+.

Veja vídeo do projeto (em inglês):