Um desconhecido alimentou cachorros de rua com carne contaminada com chumbinho em cidade mineira

No último dia 30 de maio uma cidade mineira acordou com uma cena horripilante nas ruas. Mais de 30 cachorros vira-latas morreram por envenenamento durante a madrugada.

Segundo informações do sítio BHAZ, os cachorros de rua comeram carne contaminada por chumbinho, popular veneno para rato. Esta é a segunda vez que a cidade de Urucânia, na Zona da Mata, acorda com este tipo de ataque contra os animais de rua, o que revolta a população.

De acordo com a polícia da região os envenenamentos ocorrem há pelo menos seis meses. De acordo com a presidente da Associação Protetora dos Animais de Urucânia, no ano passado foram 17 animais mortos da mesma forma.

A polícia de Jequerí, cidade próxima a Urucânia, será responsável pela investigação. Caso o suspeito seja detido, ele pode pegar de três meses a um ano de prisão.