Coleção de Ferraris é encontrada abandonada nos EUA

Uma coleção de 11 Ferraris, que é um dos carros mais luxuosos do mundo, foi encontrada abandonada em um terreno baldio na cidade de Lakeway, nos Estados Unidos.

Os esportivos estão há quase uma década largados no local e o estado de conservação dos veículos está péssimo. A carroceria das máquinas estão enferrujadas, já outras têm os revestimentos das cabines mofados.

Entre os carros abandonados no terreno estão os modelos 456, Testarossa, 348, 308QV, 308 GTS Spyder, Mondial, Mondial Spyder e 400i "Straman" Spyder.

foto: Reprodução/Silodrome)

Os modelos pertenciam a um advogado, que era colecionador de carros de luxo. No entanto, o homem ficou gravemente doente e alugou um depósito para deixar os veículos.

Ele, por sua vez, não conseguiu pagar o aluguel por conta do tratamento e os esportivos foram abandonados neste terreno baldio. Com a morte do advogado, sua família conseguiu recuperar os veículos após uma longa batalha judicial.

Apesar do estado de conservação ruim dos exemplares, a família do advogado chegou a um acordo para restaurar nove das 11 Ferraris. Elas deverão ser vendidas após a reforma.

foto: Reprodução/Silodrome)

Além disso, a coleção tinha 13 carros da marca de Maranello e dois Rolls-Royces. No entanto, ambos os veículos da empresa britânica e outros dois exemplares da Ferrari sumiram.