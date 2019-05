Vídeo de jovem atravessando fronteira entre Estados Unidos e México para abraçar pai após formatura emociona as redes sociais

Após sua formatura do ensino médio, uma jovem fez sucesso com uma publicação e comoveu muitas pessoas no Facebook. Sarai Merari Ruiz, que se formou na Escola Secundária Hector J. Garcia na sexta-feira, postou um vídeo cruzando a fronteira dos Estados Unidos com o México para abraçar seu pai.

"Eu me formei hoje. Eu tentei tanto não chorar quando cumprimentamos nossos pais sabendo que só minha mãe estava lá. Eu sabia que meu pai nunca me veria andar para pegar meu diploma, mas hoje eu pensei que eu iria surpreendê-lo atravessando a ponte para que ele pudesse me ver com o meu capelo e beca", escreveu na rede social.

O momento emotivo se tornou viral durante o fim de semana e já foi visto mais de 1,5 milhão. Confira:

A jovem revelou ao The Laredo Morning Times, que ela é originalmente de Wisconsin, mas se mudou com sua mãe Luisa Ruiz para Nuevo Laredo, no México, para ficar perto do pai. Por isso, ela atravessa a fronteira rumo ao Texas todos os dias para assistir às aulas.

"Quando eu tinha 4 anos, meu pai foi deportado e decidimos nos mudar para Nuevo Laredo, para estar perto dele. Por isso que eu atravesso todos os dias para ir à escola", explicou.

Sarai também contou que planeja estudar psicologia na Universidade do Texas, em Austin e que, por mais que seja difícil, irá seguir com seus sonhos, pois seus pais a apoiam em tudo.

"Quando ouvi meu nome para receber meu diploma, pensei que sou apenas uma das muitas pessoas que atravessam todos os dias em todas as fronteiras do país para conseguir uma educação. Não é apenas uma conquista para mim, mas para meus pais, por todo o esforço que fizeram para que eu tenha uma educação ", encerrou, pedindo também o apoio da comunidade aos jovens que precisam cruzar a fronteira para estudar todos os dias.