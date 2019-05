Estudo aponta: gênio italiano Leonardo da Vinci pode ter tido déficit de atenção e hiperatividade

Um estudo desenvolvido na Universidade King's College, em Londres, Reino Unido, aponta que o pintor, escultor, inventor e teórico Leonardo da Vinci pode ter sido afetado por um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH.

O estudo, desenvolvido pelo professor de psiquiatria Marco Catani, foi publicado nesta semana pela revista "Brain". Ele relata a possibilidade da existência do distúrbio através de documentos históricos escritos por biógrafos e contemporâneos do artista italiano.

"Embora seja impossível fazer um diagnóstico pós-morte sobre uma pessoa que viveu há 500 anos, estou convencido de que o TDAH representa a hipótese mais convincente e cientificamente plausível para explicar a dificuldade de Leonardo em terminar seus trabalhos", explicou Catani.

Documentos indicam que Da Vinci passava muito tempo planejando os seus projetos, mas em diversas ocasiões ele não conseguia terminar. Além disso, alguns sinais típicos do TDAH, como inquietação e impulsividade, estão presentes desde a infância do gênio e "persistem por toda a vida", segundo o neuropsiquiatra.

Fontes históricas também descrevem Da Vinci como um homem sempre em movimento e que dormia muito pouco. Ele era capaz de trabalhar dia e noite ininterruptamente com apenas breves cochilos. Relatos de biógrafos também indicam que o italiano mudava muito de emprego.

Além disso, o cientista explicou que Da Vinci apresentava característica comuns de pacientes com déficit de atenão, como ser canhoto, provavelmente disléxico e com o lado direito do cérebro dominante nos processos linguísticos. "Cinco séculos após sua morte, espero que o caso de Leonardo demonstre como o TDAH não está ligado a um QI baixo ou a uma falta de criatividade. Ele está ligado à dificuldade de capitalizar o talento natural. Espero que o legado de Leonardo nos ajude a mudar o estigma em torno do TDAH", disse Catani.